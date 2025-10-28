Conte addio al Napoli | l’annuncio in diretta sconvolge i tifosi azzurri

Temporeale.info | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Conte lascerà il Napoli. Annuncio in diretta prima della partita. Futuro già deciso per l’allenatore partenopeo?  Una vittoria scaccia crisi quella ottenuta dal Napoli contro l’Inter che è valsa ai Campioni d’Italia in carica anche il ritorno in vetta alla classifica insieme alla Roma. Evidentemente si sarà fatto sentire (e non poco) con. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

conte addio al napoli l8217annuncio in diretta sconvolge i tifosi azzurri

© Temporeale.info - Conte, addio al Napoli: l’annuncio in diretta sconvolge i tifosi azzurri

Altri contenuti sullo stesso argomento

Decisione presa: Conte ed il Napoli si sono già detti addio - Conte ed il Napoli già ai ferri corti: il verdetto sul futuro dell'allenatore campione d'Italia. Riporta calciomercato.it

conte addio napoli l8217annuncio“Conte lascia il Napoli”: addio deciso prima dell’Inter - Il tecnico salentino è reduce da due sconfitte consecutive: il ko subito a Torino per mano dell’ex Simeone e ... Si legge su calciomercato.it

conte addio napoli l8217annuncioConte-Napoli, dimissioni in mattinata: il messaggio - Il Napoli ha subito la peggior sconfitta della sua storia europea. Come scrive diregiovani.it

Cerca Video su questo argomento: Conte Addio Napoli L8217annuncio