Consumo di suolo L’affondo di Ancisi | Saranno cementificati altri 690 ettari
"La Regione dice ’ consumo del suolo zero ’, ma i Comuni urbanizzano a più non posso e Ravenna, specie durante il mandato de Pascale, vince la gara italiana del consumo di suolo". La denuncia arriva da Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, durante una conferenza stampa a commento dei dati Ispra che, spiega Ancisi, sono arrivati "giusto in tempo per fare i conti col Piano strutturale comunale (Psc), vigente nel Comune di Ravenna da quasi vent’anni. Prossimo a scadere, infatti, il Psc sarà sostituito dal Piano urbanistico generale (Pug), imposto dalla Regione Emilia-Romagna a tutti i Comuni del suo territorio con la legge 242017, famosa per avere introdotto la regola del ‘consumo di suolo zero’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
