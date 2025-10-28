Consumo di suolo i dati Ispra bocciano la Regione Camani | Si costruisce anche quando non si deve

Padovaoggi.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vanessa Camani, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale del Veneto, ha espresso un giudizio molto negativo per quanto riguarda la nostra regione e i dati del Rapporto ISPRA 2024 sul consumo di suolo. «Il Veneto continua a essere tra le regioni peggiori d’Italia per consumo di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

consumo suolo dati ispraIn 19 anni consumati 625 ettari di suolo, Ancisi (LpRa): "Folle corsa al cemento, ma non è ancora finita" - Secondo il consigliere d'opposizione, nel nuovo Pug "resteranno esenti 51 lottizzazioni. Da ravennatoday.it

consumo suolo dati ispraConsumo del suolo, ogni giorno spariscono 230mila metri quadrati: il rapporto Ispra - Leggi su Sky TG24 l'articolo Consumo del suolo, ogni giorno spariscono 230mila metri quadrati: il rapporto Ispra ... Lo riporta tg24.sky.it

consumo suolo dati ispraConsumo del suolo, in Veneto c’è una legge dal 2017 ma il cemento avanza: persi altri 730 ettari - «Le norme non hanno efficacia e spariscono terreni permeabili a fronte di eventi meteo sempre più estremi» ... Lo riporta corrieredelveneto.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Consumo Suolo Dati Ispra