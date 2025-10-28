Consumo di crack raddoppiato negli ultimi anni scontro politico sulal distribuzione di pipe

Per il centrosinistra si tratta di utili politiche per la riduzione del danno a fronte del boom di consumatori di crack (+95% dal 2010 a oggi), per il centrodestra, invece, così facendo si facilita il consumo di droga. La polemica sulla decisione di alcune amministrazioni pubbliche di distribuire. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

L'eroina non è una droga del passato. Nel sentire comune il suo uso appartiene a un'epoca di degrado ed emarginazione ma la realtà è ben diversa: il suo consumo non è mai davvero scomparso e oggi torna a imporsi accanto a cocaina e crack.

Oltre a cure e supporto, i SerD si occupano di riduzione del danno, questo approccio comprende anche la distribuzione di pipette per fumare crack, per ridurre i rischi legati al consumo. Secondo Marina Padula, ASP Bologna: "Cogliere i cambiamenti può salv

Boom del consumo di crack: +95% in 15 anni. In carico ai servizi di Piacenza 142 persone - Consumo di crack: nel 2024 le persone in carico ai servizi sono state 2.

A Messina «Il consumo di crack dilaga, preoccupano anche le nuove droghe» - «L'uso dei cannabinoidi fra i minori è sottovalutato, circa il 90 per cento dei ragazzi ha fatto uso di queste sostanze almeno una volta, è un fenomeno diffusissimo, inoltre si va abbassando l'età del ...