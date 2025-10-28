Consorzio Orange | Digitalizzazione e imprenditoria

Un pomeriggio dedicato all’ innovazione, alla condivisione di idee e alla visione imprenditoriale. Il tutto grazie all’evento ‘ Digitalizzazione e Intelligenza Artificiale per le imprese ’, organizzato dal Consorzio Orange, la realtà nata la scorsa primavera al fianco della Pistoiese. L’appuntamento ha rappresentato un momento di confronto aperto tra imprese, professionisti ed esperti di livello internazionale, con l’obiettivo di esplorare le competenze necessarie per affrontare le sfide del cambiamento digitale e della trasformazione organizzativa. Ad aprire l’incontro è stato Stefano Campanella, presidente del Consorzio Orange, che ha ribadito l’importanza di creare sinergie tra le imprese del territorio promuovendo innovazione, collaborazione e responsabilità sociale, in stretta connessione con il progetto sportivo e imprenditoriale della Pistoiese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

