Consigli Fantacalcio 9 giornata | chi schierare e chi no

Consigli Fantacalcio 9 giornata. La nona giornata di Serie A promette gol, sorprese e, come sempre, scelte difficili per i fantallenatori. Tra infortuni, turnover e ballottaggi aperti fino all’ultimo minuto, ecco la guida completa per capire chi mandare in campo e chi invece è meglio lasciare in panchina. Consigli Fantacalcio 9 giornata: gare di martedì. Lecce – Napoli (martedì 2810, ore 18:30) Consigliati: Lucca: probabile titolare, può colpire una difesa giallorossa che concede tanto;. Politano: sempre pericoloso nei duelli individuali, buone chance di bonus;. Gallo: uno dei più propositivi del Lecce, può portare un assist. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it