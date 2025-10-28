Conoscere l’universo di Letizia Battaglia
L’opera di Letizia Battaglia racchiude un mondo sfaccettato, al contempo diretto e difficile da penetrare. Per meglio addentrarsi nell’universo raccontato dagli scatti della grande fotografa siciliana attualmente in mostra al San Domenico, la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ha previsto un ciclo di incontri di approfondimento. Il primo appuntamento è per questo pomeriggio alle 17.30 nella sala assemblee del Palazzo del Monte di Pietà, in corso Garibaldi, 45. Titolo dell’evento sarà ‘Letizia Battaglia: sempre in cerca di vita’ e vedrà protagonista - insieme a Walter Guadagnini, curatore della mostra - la giornalista Sabrina Pisu, che ha firmato con la stessa Battaglia l’autoniografia dal titolo ‘Mi prendo il mondo ovunque sia’ (Einaudi 2019). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
