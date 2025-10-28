Si tratti di contrabbando, di una semplice provocazione reiterata o di un'azione diversiva contemplata nello schema degli "attacchi ibridi" controllati per mantenere una bassissima intensità nel confronto - non scontro - ai confini della Nato, la Lituania ha dichiarato che abbatterà i palloni aerostatici che attraverseranno lo spazio aereo al confine con la Bielorussia. Dopo la misteriosa incursione di decine di palloni che sono stati individuati la scorsa notte - si ritiene collegata al contrabbando di sigarette - la Lituania ha chiuso 680 km di confine con la Bielorussia e ha dichiarato che non verranno tollerate ulteriori incursioni di quei palloni aerostatici che stanno di fatto bloccando e deviando il traffico aereo dell'aeroporto di Vilnius per ragioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Confini chiusi e ordini di abbattimento: scatta la guerra dei palloni sul Baltico