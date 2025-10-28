Confindustria Giammarco Urbani nuovo presidente | Punto di riferimento solido per le imprese e voce unitaria e autorevole dell’industria

L’Assemblea Generale di Confindustria Umbria, che si è riunita martedì 28 ottobre al Teatro Lyrick di Assisi, ha eletto Giammarco Urbani, Amministratore Delegato della Urbani Tartufi srl, nuovo Presidente dell’Associazione per il biennio 2025-2027. Alla Vicepresidenza è stato eletto Matteo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

