Confindustria Giammarco Urbani nuovo presidente | Punto di riferimento solido per le imprese e voce unitaria e autorevole dell’industria

L’Assemblea Generale di Confindustria Umbria, che si è riunita martedì 28 ottobre al Teatro Lyrick di Assisi, ha eletto Giammarco Urbani, Amministratore Delegato della Urbani Tartufi srl, nuovo Presidente dell’Associazione per il biennio 2025-2027. Alla Vicepresidenza è stato eletto Matteo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Umbria TV. . Cambio della guardia a Confindustria... le parole di Briziarelli e Urbani ai nostri microfoni in vista dell'assemblea di domani #Confindustria - facebook.com Vai su Facebook

Confindustria Umbria, l'assemblea elegge il nuovo presidente Giammarco Urbani - L’Assemblea Generale di Confindustria Umbria ha dato approvazione alla nomina di Giammarco Urbani, Amministratore Delegato della Urbani Tartufi srl, a nuovo Presidente dell’Associazione per il biennio ... Secondo rainews.it

Giammarco Urbani è il nuovo presidente di Confindustria Umbria - L'Assemblea Generale di Confindustria Umbria, che si è riunita martedì 28 ottobre al Teatro Lyrick di Assisi, ha eletto Giammarco Urbani, amministratore delegato della Urbani Tartufi srl, nuovo presid ... Da ansa.it

Confindustria, Urbani nuovo presidente: «Fase di trasformazione profonda per le imprese» - 2027 puntando su tre priorità: rafforzare la struttura associativa e i servizi alle imprese, sviluppare progetti strategici per il ter ... Secondo umbria24.it