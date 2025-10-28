Confindustria Giammarco Urbani nuovo presidente | Punto di riferimento per le imprese e voce unitaria dell’industria

L’assemblea generale di Confindustria Umbria ha eletto Giammarco Urbani, amministratore delegato della Urbani Tartufi srl, nuovo presidente dell’associazione per il biennio 2025-2027. Alla vicepresidenza è stato eletto Matteo Minelli, fondatore e amministratore delegato di Universo Flea.Giammarco. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it