Conferenza stampa Vecchi post Inter U23 Cittadella | Questa la miglior partita della stagione
Inter News 24 Conferenza stampa Vecchi post Inter U23 Cittadella: le parole del tecnico della seconda squadra nerazzurra dopo il KO in Serie C. La conferenza stampa di Stefano Vecchi dopo il KO in Inter U23 Cittadella. NOTE POSITIVE – « Ho visto tante cose positive, credo sia stata fatta la miglior partita della stagione. Non abbiamo raccolto quello che meritavamo sotto l’aspetto del gioco. Loro hanno avuto qualche opportunità, i pali, ma erano a mio avviso situazioni estemporanee. Noi credo che abbiamo condotto il gioco per gran parte della partita, abbiamo espresso qualità, grande attenzione in fase difensiva, a parte quei 2-3 episodi che contro una squadra forte ed esperta come il Cittadella può succedere ». 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
La conferenza stampa integrale di mister Juric alla vigilia di #AtalantaMilan ? https://youtu.be/JkDbVu0RrHs #GoAtalantaGo? - facebook.com Vai su Facebook
In diretta la conferenza stampa del Consiglio dei Ministri n. 146 con il Presidente @GiorgiaMeloni, i Vice Presidenti e Ministri @Antonio_Tajani e @matteosalvinimi e il Ministro Giancarlo Giorgetti - X Vai su X
Conte: “Spirito di squadra: no egoismi, no individualismi al costo di lasciare gente fuori” - L'allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa nel post- Riporta iamnaples.it
Napoli, Conte: “Io ho riportato l’Inter a vincere. Lautaro? In due anni con me…” - Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha commentato in conferenza stampa quanto accaduto al Maradona nella gara con l'Inter. Scrive msn.com
Conte non si trattiene più in conferenza: “Situazioni spudorate”. Con chi ce l’ha dopo PSV-Napoli - La conferenza stampa di Antonio Conte dopo la disfatta del Napoli in casa del PSV in Champions League è stata un crescendo di pathos, fino al duro attacco ... Riporta fanpage.it