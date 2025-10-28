Conferenza stampa Vecchi post Inter U23 Cittadella | Questa la miglior partita della stagione

Inter News 24 Conferenza stampa Vecchi post Inter U23 Cittadella: le parole del tecnico della seconda squadra nerazzurra dopo il KO in Serie C. La conferenza stampa di Stefano Vecchi dopo il KO in Inter U23 Cittadella. NOTE POSITIVE – « Ho visto tante cose positive, credo sia stata fatta la miglior partita della stagione. Non abbiamo raccolto quello che meritavamo sotto l’aspetto del gioco. Loro hanno avuto qualche opportunità, i pali, ma erano a mio avviso situazioni estemporanee. Noi credo che abbiamo condotto il gioco per gran parte della partita, abbiamo espresso qualità, grande attenzione in fase difensiva, a parte quei 2-3 episodi che contro una squadra forte ed esperta come il Cittadella può succedere ». 🔗 Leggi su Internews24.com

