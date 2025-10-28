Conferenza stampa Runjaic | Juve una delle migliori squadre del campionato abbiamo un obiettivo domani E sul cambio di allenatore voglio dire questo
Conferenza stampa Runjaic: «Juve una delle migliori squadre del campionato, abbiamo un obiettivo domani». Le sue dichiarazioni. Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A contro la Juventus. Le sue dichiarazioni in vista del match coi bianconeri. VITTORIA COL LECCE – « Le vittorie sono sempre importanti, è una battaglia continua, non ci sono avversari semplici. Ogni gara è una grande sfida e noi siamo chiamati a confermarci. Avete visto come ho reagito al gol del 3-1, eravamo sotto pressione in quella fase: grazie a quel gol abbiamo avuto la certezza di vincere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
