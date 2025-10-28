Conferenza stampa Iori post Inter U23 Cittadella | Sempre stato convinto di questi gruppo potevamo essere in vantaggio già nel primo tempo

Inter News 24 Conferenza stampa Iori post Inter U23 Cittadella: le parole del tecnico dei veneti dopo il successo in Serie C contro i nerazzurri. La conferenza stampa di Manuel Iori al termine di Inter U23 Cittadella: match dell’11° turno del girone A di Serie C vinto dalla squadra veneta per 0 ad 1. PAROLE – « E’ una vittoria che mi rende felice, ma lo sono maggiormente per i ragazzi. È stata una grande prestazione, potevamo passare in vantaggio già nel primo tempo. Abbiamo fatto un’ottima partita contro una signora squadra come l’Inter. Abbiamo concesso poco e poi ci ha messo una pezza Zanellati. 🔗 Leggi su Internews24.com

