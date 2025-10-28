Confcooperative | 2 miliardi per la sostenibilità
"E' una zavorra che costa 460 milioni di euro" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Leggi anche questi approfondimenti
Dal carcere alla tavola, il riscatto passa dalla gastronomia. Confcooperative: "Sono più di tremila gli occupati nell'agricoltura sociale, di cui 350 tra detenuti ed ex detenuti" #ANSA ttps://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/in_breve/2025/10/26/ansadal-carc - facebook.com Vai su Facebook
Confcooperative, 'tanto in sostenibilità ma pesa la burocrazia' - "Oltre 2 miliardi di euro, con una crescita del 6,3% rispetto all'anno precedente, è quanto hanno investito negli ultimi 12 mesi in sostenibilità le nostre cooperative. Segnala ansa.it
Pa: imprese in credito per 2,5 mld (Confcooperative) - Le cooperative hanno un credito complessivo di 2,5 miliardi con la Pubblica amministrazione, con pagamenti medi a 92 giorni che salgono a 1 anno in Sicilia, 227 giorni in Campania, 144 ... Secondo milanofinanza.it