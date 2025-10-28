Confcommercio | Imprese vere e proprie sentinelle delle città

Ha definito le imprese "vere e proprie sentinelle delle città, e gli imprenditori degli eroi sul campo tutti i giorni, che per dare forza ai territori, fanno sacrifici e hanno quindi bisogno di essere sostenuti e agevolati e non vessati" Simone Fittuccia, vicepresidente Confcommercio Umbria, in occasione dell'evento dedicato a innovazione, rigenerazione urbana, economie di prossimità, turismo, coesione territoriale e sviluppo economico promosso dall'organizzazione in occasione dei suoi 80 anni. "Imprese, futuro Umbria" le tre le parole al centro dei lavori. In una gremita Sala dei Notari di Perugia, l'organizzazione ha riunito imprese, istituzioni e comunità per celebrare l'anniversario ma soprattutto "per costruire la visione di domani", come ha sottolineato Fittuccia.

