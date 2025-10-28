Confcommercio Francesco Picarella riconfermato presidente della delegazione di Agrigento
L’assemblea della delegazione Confcommercio di Agrigento, svoltasi il 27 ottobre alla presenza del Presidente provinciale Giuseppe Caruana e della vicepresidente nazionale Donatella Prampolini, ha riconfermato all’unanimità Francesco Picarella alla guida della delegazione territoriale.Accanto al. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
