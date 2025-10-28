Condotte 1880 costruisce il futuro della Guinea Equatoriale

Roma, 28 ottobre 2025 – Guidata dall’imprenditore e collezionista Valter Mainetti, Condotte 1880 mette a disposizione della Guinea Equatoriale un’esperienza pluridecennale in progetti di rilevanza internazionale, consolidando il suo ruolo di leader nelle grandi opere. "Abbiamo certamente avviato un percorso solido e promettente – ha dichiarato Valter Mainetti, Presidente e Amministratore Delegato di Condotte 1880 – che ci consentirà di costruire una relazione di lungo periodo con la Guinea Equatoriale, un Paese che offre opportunità significative per chi, come noi, è impegnato a portare avanti progetti di alto valore tecnico e qualitativo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

