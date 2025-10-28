Concorso San Colombano | il soprano Francesca Palitti conquista la sezione lirica

Ilpiacenza.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Palitti, soprano italiano, è la vincitrice dell’ottava edizione del Concorso Internazionale San Colombano, sezione Lirica. Per la sezione musica sacra il primo premio è andato a Nino Jachvadze, soprano georgiano mentre è stato Antonio Hormazábal Estevez, cileno, ad aggiudicarsi il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

