Concorso docenti secondaria Valle d’Aosta | domande entro il 12 novembre 76 i posti a bando

Come da avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta n. 56 del 28 ottobre 2025, è indetto un concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, su posto comune e di sostegno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

