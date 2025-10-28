Concorso docenti PNRR3 | ultime domande ultime risposte Ecco a cosa fare attenzione

Ultimi giorni per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso PNRR3: l'istanza sarà chiusa il 29 ottobre 2025 ore 23:59 ma il nostro consiglio è di non inoltrare all'ultimo minuto data l'importanza della domanda ai fini della carriera. I consigli della docente esperta in normativa scolastica Sonia Cannas ai quesiti dei nostri lettori. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scopri altri approfondimenti

Concorso Docenti PNRR 3: TFA Sostegno e TFA INDIRE quando potranno essere utilizzati come TITOLI DI ACCESSO?PUNTEGGIO attribuito al relativo percorso di specializzazione sul sostegno?Quali differenze? - facebook.com Vai su Facebook

Concorso Docenti PNRR3: per classi di concorso ITP si accede anche con Diploma ITS Academy - X Vai su X

Concorso docenti PNRR3: Nel fare la domanda a cosa bisogna prestare attenzione - Il 9 ottobre del 2025 il Ministro dell’Istruzione e del Merito, ha emanato i decreti 2938 e 2939 con i quali ha dato il via alla terza procedura concorsuale prevista nel (PNRR) Piano Nazionale Ripresa ... Da tecnicadellascuola.it

Concorso PNRR 3, ultime ore la presentazione della domanda. QUESTION TIME con Varengo (Cisl Scuola) LIVE Martedì 28 ottobre alle 15:00 - Scatta il conto alla rovescia per il termine della presentazione della domanda per la partecipazione al concorso PNRR 3, riservato all’assunzione di personale docente nella scuola dell’infanzia, prima ... Si legge su orizzontescuola.it

Concorso PNRR 3 scuola: 58.135 posti infanzia, primaria, secondaria anche in Calabria | Bando, requisiti e prove - COSENZA – Pubblicato l’atteso bando per il Concorso PNRR 3 scuola, la terza e ultima procedura prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel settore scolastico ed educativo. Lo riporta quicosenza.it