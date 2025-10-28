Concorso docenti PNRR3 i consigli dell’ultimo minuto | domanda scade mercoledì 29 ottobre alle 23 | 59
La domanda di partecipazione al concorso PNRR3 indetto con DDG n. 29392025 e DDG n. 29382025 scade il 29 ottobre alle ore 23:59. Ultime ore per chi deve ancora compilare ex novo o per chi fino alla fine è indeciso sulla regione da scegliere. Abbiamo affidato i consigli "dell'ultimo minuto" ad Attilio Varengo della segreteria nazionale Cisl Scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
