Concorsi pubblici 2026 perché i posti in palio saranno molti di più

I concorsi pubblici non sono più attraenti come un tempo. Oggi il mito del posto fisso è, almeno in parte, sbiadito ma lo scenario dei prossimi mesi, sul fronte delle nuove assunzioni negli uffici della PA, si arricchisce di un’interessante conferma nel testo della manovra 2026. Sostanzialmente, dal primo gennaio del prossimo anno il limite al turnover nella pubblica amministrazione sarà eliminato in modo integrale e, perciò, non ci sarà più alcuna restrizione al rapporto tra neo-pensionati del pubblico impiego e nuove assunzioni. Vediamo allora alcuni dati interessanti e scopriamo perché le istituzioni hanno scelto questa strada per modellare la PA del futuro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Concorsi pubblici 2026, perché i posti in palio saranno molti di più

