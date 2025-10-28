Concerto di Natale per Tony Colombo

Il cantautore Tony Colombo (nella foto) annuncia il suo “Concerto di Natale”, il prossimo 25 dicembre al Palapartenope (start ore 22), una data unica in cui festeggiare insieme ai suoi fan e a tanti ospiti d’eccezione. In arrivo anche il suo nuovo singolo, “Grazie per tutta la vita”, un brano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

