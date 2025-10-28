Concerto di Natale per Tony Colombo il 25 dicembre al Palapartenope
Il cantautore Tony Colombo ( nella foto ) annuncia il suo “Concerto di Natale”, il prossimo 25 dicembre al Palapartenope (start ore 22), una data unica in cui festeggiare insieme ai suoi fan e a tanti ospiti d’eccezione. In arrivo anche il suo nuovo singolo, “Grazie per tutta la vita”, un brano dedicato al suo pubblico, un ringraziamento per l’emozione e l’amore ricevuto dai suoi sostenitori. Qualche settimana fa dicevi di sognare un live a Napoli in uno spazio ampio. «Certo, questa data non cancella quel “sogno” che resta lì, nel cassetto. però tutti i sogni sono belli, non hanno dimensione, puoi sognare una cosa minima, ma anche un sogno gigante». 🔗 Leggi su Ildenaro.it
