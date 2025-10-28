Concerto di Natale per Tony Colombo al Palapartenope di Napoli grande evento il 25 dicembre

Il cantautore Tony Colombo ( nella foto ) annuncia il suo “Concerto di Natale”, il prossimo 25 dicembre al Palapartenope (start ore 22), una data unica in cui festeggiare insieme ai suoi fan e a tanti ospiti d’eccezione. In arrivo anche il suo nuovo singolo, “Grazie per tutta la vita”, un brano dedicato al suo pubblico, un ringraziamento per l’emozione e l’amore ricevuto dai suoi sostenitori. Qualche settimana fa dicevi di sognare un live a Napoli in uno spazio ampio. «Certo, questa data non cancella quel “sogno” che resta lì, nel cassetto. però tutti i sogni sono belli, non hanno dimensione, puoi sognare una cosa minima, ma anche un sogno gigante». 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Concerto di Natale per Tony Colombo, al Palapartenope di Napoli grande evento il 25 dicembre

Scopri altri approfondimenti

Cosa rende il concerto di Natale iBigBand ancora più... MAGICO? Lo spettacolo del mago Antonio Casanova! Preparati ad ascoltare il Suono della Magia - Christmas Show Edition! Due serate speciali fatte di musica, illusionismo, sorprese e divertiment - facebook.com Vai su Facebook

Tony Colombo, concerto nel carcere di Ariano Irpino, Borrelli: «Si accertino responsabilità» - Nonostante sia in regime di detenzione, il neomelodico Tony Colombo è tornato a cantare. Secondo ilmattino.it

Tony Colombo, il mistero del concerto in carcere: le foto sui social (poi rimosse). Borrelli: «Chi lo ha permesso?» - Per il cantante neomelodico il pm ha chiesto una condanna a 9 anni Il cantante neomelodico Tony Colombo, attualmente in carcere, si è esibito lo scorso ... Si legge su leggo.it

Tony Colombo torna a cantare nel carcere di Ariano Irpino all’Antivigilia di Natale - Tony Colombo è tornato a cantare, nel carcere di Ariano Irpino: pochi minuti, non organizzati, nell'Antivigilia di Natale all'interno del carcere irpino. fanpage.it scrive