Conceicao Gila, Rocchi conferma l’errore arbitrale in Lazio Juve: ecco le dichiarazioni e l’audio del VAR. L’ammissione arriva, ufficiale e inequivocabile, ma ormai è troppo tardi. La sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio, quella che è costata la panchina a Igor Tudor e ha sancito la crisi nera della Juventus, è stata viziata da un errore arbitrale pesante. A confermarlo non è un opinionista, ma la massima autorità degli arbitri italiani, il designatore Gianluca Rocchi, che durante la trasmissione “Open VAR” ha analizzato l’episodio più controverso del match: il contatto in area biancoceleste tra Gila e Francisco Conceiçao, avvenuto sul risultato di 1-0 per i padroni di casa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Gila, Rocchi conferma: «Manca il calcio di rigore alla Juve. Gli arbitri non sono stati scrupolosi». Mentre sulla mancata espulsione di McKennie… I dialoghi a Open Var

