Conad sempre più green | firmato con la Banca europea per gli investimenti un accordo da 40 milioni
La Banca europea per gli investimenti (Bei) e Commercianti Indipendenti Associati (Cia), una delle cooperative socie del Consorzio nazionale Conad, hanno siglato un accordo di finanziamento da 40 milioni di euro per sostenere la decarbonizzazione dei suoi punti vendita nel centro-nord Italia.Dal. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
` ! Prova la nuova ® : lo stesso gusto irresistibile che ami, ora in una versione più green . E tu, l’hai già provata? Tua a soli ,€! Via Nazionale 389, Giammoro - Pace d - facebook.com Vai su Facebook