Conad sempre più green | firmato con la Banca europea per gli investimenti un accordo da 40 milioni

La Banca europea per gli investimenti (Bei) e Commercianti Indipendenti Associati (Cia), una delle cooperative socie del Consorzio nazionale Conad, hanno siglato un accordo di finanziamento da 40 milioni di euro per sostenere la decarbonizzazione dei suoi punti vendita nel centro-nord Italia.Dal. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

