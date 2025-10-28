Con Tra Festa delle anime tra due mondi la morte è protagonista nel fine settimana della città

La morte non è più un argomento da tacere o relegare nell'inconscio. Torna a Rimini, per la sua terza edizione, "Tra Festa delle anime tra due mondi", un festival che deve la sua unicità all’essere interamente dedicato al tema della fine, intesa non come tabù, ma come ineludibile passaggio e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Con “Tra Festa delle anime tra due mondi”, la morte è protagonista nel fine settimana della città - Torna a Rimini, per la sua terza edizione, "Tra / Festa delle anime tra due mondi", un festival che deve la sua unicità all’essere ... Scrive riminitoday.it

