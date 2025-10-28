Il comitato Con Te Napoli interviene sulle polemiche del post-gara e chiede rettifiche alle emittenti nazionali. Il Comitato Con Te Napoli, per il tramite dell’avvocato Francesco Iaquinta, interviene con fermezza sul trattamento mediatico riservato all’episodio del rigore concesso al Napoli nella gara del 25 ottobre 2025 contro l’ Inter. Nel comunicato stampa diffuso nelle ultime ore, il Comitato afferma di voler tutelare i tifosi azzurri e l’immagine della città di Napoli, ritenendo alcune analisi andate in onda sulle emittenti nazionali come non equilibrate e dannose. Il riferimento è rivolto, in particolare, a taluni commentatori televisivi ed ex arbitri intervenuti sui canali nazionali — menzionando esplicitamente DAZN e RAI 2 — secondo i quali il rigore non sarebbe dovuto essere assegnato. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Con Te Napoli: la città risponde agli attacchi mediatici con orgoglio e unità