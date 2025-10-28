Con lui una vita d’inferno Abbiamo spostato il corpo in buona fede

«Io mi sento con la coscienza a posto però sono consapevole che abbiano dei sospetti». Lo ha detto Giuseppe Alberti alle telecamere della trasmissione Rai La vita in diretta che nelle scorse ore ha mandato in onda un servizio su quanto accaduto nel fine settimana a Castelsangiovanni. Il padre di.

''La mia vita è un inferno, Manuela, ho solo uno scopo, e non te lo posso dire, ma tu stai giocando col fuoco, io sono una bomba a orologeria". I messaggi inviati dall'uomo all'ex compagna

«Con lui una vita d'inferno. Abbiamo spostato il corpo in buona fede» - Moglie e figlio di Luigi Alberti parlano alle telecamere della trasmissione Rai La vita in diretta: «Costretti ad isolarlo perché violento.