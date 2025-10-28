Con le sorelle Meloni ci stimiamo non so quanto abbia influito Valuto la tessera di Fdi | Debora Massari nuova assessora a Turismo Moda e Marketing

Debora Massari, figlia del celebre Iginio re della pasticceria e sua erede, è stata nominata assessora a Turismo, Moda e Marketing territoriale della Regione Lombardia. Un nuovo ruolo “che affronto con responsabilità, senso del dovere e anche con una profonda emozione”, sono state le prime parole durante una conferenza a Palazzo Lombardia dopo la sua prima riunione di Giunta. L’assessora ha accettato l’incarico perché “sento forte il desiderio di mettermi al servizio della comunità lombarda con ascolto e spirito di squadra. Il mio impegno sarà quello di continuare il dialogo con amministratori locali, le associazioni di categoria e con gli operatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

