Con le sorelle Meloni ci stimiamo non so quanto abbia influito Valuto la tessera di Fdi | Debora Massari nuova assessora a Turismo Moda e Marketing

Debora Massari, figlia del celebre Iginio re della pasticceria e sua erede, è stata nominata assessora a Turismo, Moda e Marketing territoriale della Regione Lombardia. Un nuovo ruolo “che affronto con responsabilità, senso del dovere e anche con una profonda emozione”, sono state le prime parole durante una conferenza a Palazzo Lombardia dopo la sua prima riunione di Giunta. L’assessora ha accettato l’incarico perché “sento forte il desiderio di mettermi al servizio della comunità lombarda con ascolto e spirito di squadra. Il mio impegno sarà quello di continuare il dialogo con amministratori locali, le associazioni di categoria e con gli operatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Con le sorelle Meloni ci stimiamo, non so quanto abbia influito. Valuto la tessera di Fdi”: Debora Massari nuova assessora a Turismo, Moda e Marketing

Leggi anche questi approfondimenti

Debora Massari nuova assessora: “Con le sorelle Meloni ci conosciamo, non so se abbia influito” - X Vai su X

A 95 anni, la giornalista parla senza filtri in una formidabile intervista al Foglio: "Mi piace come le sorelle fasce Meloni hanno licenziato i mariti tonti. Conte mi fa orrore, il populismo gentile ti tratta da cretino. Schelin mi fa simpatia, ma la sinistra è morta. Bonelli - facebook.com Vai su Facebook

“Con le sorelle Meloni ci stimiamo, non so quanto abbia influito. Valuto la tessera di Fdi”: Debora Massari nuova assessora a Turismo, Moda e Marketing - E ancora: “Con le sorelle Meloni ci conosciamo e stimiamo a vicenda, ma non so quanto abbia influito su questa vicenda. ilfattoquotidiano.it scrive

Debora Massari debutta in Regione con la benedizione di FdI e della sorelle Meloni - L’imprenditrice, figlia del re dei pasticcieri Iginio, è la neo assessora: Guiderà Turismo, Moda e Marketing Territoriale. Scrive msn.com