Con la nuova collaborazione con Nike Palace voleva fare qualcosa che avesse davvero un significato

Gqitalia.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Era un giovedì pomeriggio qualsiasi di ottobre quando, come accade con tutti i grandi drop, un teaser della collaborazione Palace x Nike è comparso dal nulla. Con la didascalia «Dreams come true», ha colpito Instagram e la timeline è immediatamente esplosa. Dopo un anno di foto sfocate e speculazioni folli, le voci si sono rivelate vere. «Ci è venuta questa grande idea», racconta Lev Tanju, co-fondatore di Palace, su FaceTime. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

con la nuova collaborazione con nike palace voleva fare qualcosa che avesse davvero un significato

© Gqitalia.it - Con la nuova collaborazione con Nike, Palace «voleva fare qualcosa che avesse davvero un significato»

News recenti che potrebbero piacerti

Nike e Hyperice presentano Hyperboot: la nuova frontiera del recupero muscolare? - Nike e Hyperice hanno annunciato una collaborazione che ha dato vita a un prodotto inedito: Nike Hyperboot, una scarpa hi- Si legge su hwupgrade.it

Una nuova collaborazione per promuovere sport e creatività - ‘Just build it’ ‘verrebbe da dire parafrasando il payoff di Nike ‘Just do it’ per indicare la nuova collaborazione Nike x Lego che, nelle intenzioni dei suoi promotori - repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nuova Collaborazione Nike Palace