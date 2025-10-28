con la diaspora delle vele francesca comencini torna a scampia

(askanews) – Racconta la trasformazione di un quartiere, Scampia, e il senso di comunità di alcuni suoi abitanti La diaspora delle Vele, il documentario scritto e diretto da Francesca Comencini che è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e arriverà su Sky Documentaries, Sky Atlantic e su NOW a gennaio 2026. Comencini ha raccolto le testimonianze di alcuni abitanti che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni dopo il tragico crollo di un ballatoio della Vela Celeste, nel luglio 2024. Il documentario racconta la loro attesa e la speranza di tornare in quel luogo controverso della periferia nord di Napoli, profondamente radicato nell’anima di chi vi è cresciuto. 🔗 Leggi su Amica.it

