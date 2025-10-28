Con il Galaxy Z Fold8 Samsung è pronta a fare grandi cambiamenti

Stando ad alcune indiscrezioni provenienti dalla Corea del Sud, il Samsung Galaxy Z Fold8 potrebbe presentare ben più di qualche novità. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Con il Galaxy Z Fold8 Samsung è pronta a fare grandi cambiamenti

News recenti che potrebbero piacerti

Samsung Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5: uscita, caratteristiche e prezzi - Durante l’evento Samsung Unpacked sono stati annunciati Samsung Z Flip 5 e Z Fold 5; news su uscita in Italia, prezzo, specifiche e dettagli. Come scrive pcprofessionale.it

Samsung Galaxy Z Fold 5: Un anno dopo! - Samsung ha lavorato solo sull’andare a limare il proprio smartphone, 10 grammi in meno per quanto riguarda il peso ed una nuova ... Come scrive evosmart.it

Samsung Galaxy Z Fold 5, cosa sappiamo finora - La nuova generazione di smartphone pieghevoli firmata Samsung sta per arrivare, tanto che abbiamo già visto qualche dettaglio tecnico su Geekbench giusto pochi giorni addietro. Si legge su telefonino.net