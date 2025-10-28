Comunità Montana del Fortore evento formativo per conseguire il tesserino per la raccolta dei fughi
Ieri a San Giorgio La Molara, presso l'auditorium dell'ex convento dei Domenicani, oggi diventato centro culturale polifunzionale, si è tenuto un ulteriore evento formativo teso al rilascio, da parte della Comunità Montana del Fortore, di 30 tesserini abilitativi alla raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili. Hanno portato il proprio saluto il presidente della Comunità Montana del Fortore Zaccaria Spina, il neo direttore generale della Asl di Benevento Tiziana Spinosa e il sindaco di San Giorgio La Molara, Nicola De Vizio. Il corso è stato effettuato a cura della specialista della materia in servizio all'Ispettorato micologico della Asl di Benevento Silvana Malva.
