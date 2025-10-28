Comunità in lutto per la morte di Valeria | aveva solo 35 anni

Comunità in lutto a Pralboino per la prematura scomparsa di Valeria Molinari, 35 anni: da tempo alle prese con una malattia cronica, è mancata improvvisamente all'affetto dei suoi cari. Lo annunciano con dolore il marito Giuseppe Paletti con cui era sposata dal 2017, i genitori Stefania e Andrea. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

