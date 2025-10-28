Comunicato Stampa | Relazioni solidarietà e comunità al 3° Festival dell' Associazionismo di Grottaferrata
Un fine settimana all'insegna della valorizzazione del terzo settore, tra gli stand delle associazioni e dei comitati di quartiere lungo Corso del Popolo e le numerose iniziative tra Piazza Cavour, Parco Traiano e il Playground “Daniela Fognani”. Il Festival dell'Associazionismo Cryptense, giunto quest'anno alla sua terza edizione, è uno spaccato sul lavoro di centinaia di volontari del territorio, nato con l'obiettivo di promuovere i principi dell'Economia Civile tra la cittadinanza, e in particolare il valore delle relazioni umane, della reciprocità e della creazione di valore pubblico, superando le tradizionali logiche del profitto. 🔗 Leggi su Iltempo.it
