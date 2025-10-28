Comunicato Stampa | Femminicidio nel Veronese

Iltempo.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it

comunicato stampa femminicidio nel veronese

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Femminicidio nel Veronese

Approfondisci con queste news

comunicato stampa femminicidio veroneseFemminicidio nel Veronese: vittima accoltellata a morte dal compagno - Un uomo ha aggredito la compagna in casa uccidendola con colpi di coltello. Come scrive msn.com

comunicato stampa femminicidio veroneseFemminicidio nel Veronese: uccide la ex compagna. «Numero smisurato di coltellate». Arrestato l'uomo, si era tolto il braccialetto elettronico - Castelnuovo del Garda, lei in passato aveva in passato chiamato i carabinieri per maltrattamenti domestici: l'uomo, già arrestato ad aprile, aveva il divieto di avvicinamento. corrieredelveneto.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Comunicato Stampa Femminicidio Veronese