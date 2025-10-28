Comunicato Stampa | Femminicidio nel Veronese

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Femminicidio nel Veronese

Approfondisci con queste news

COMUNICATO STAMPA “PUNTI PRELIEVO ITINERANTI” Si informa la cittadinanza che l’ASP di Siracusa ha avviato, in via sperimentale, un nuovo servizio “Punti prelievo itineranti” al fine di potenziare i laboratori di analisi cliniche già esistenti nei Comuni ne - facebook.com Vai su Facebook

Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.146 - X Vai su X

Femminicidio nel Veronese: vittima accoltellata a morte dal compagno - Un uomo ha aggredito la compagna in casa uccidendola con colpi di coltello. Come scrive msn.com

Femminicidio nel Veronese: uccide la ex compagna. «Numero smisurato di coltellate». Arrestato l'uomo, si era tolto il braccialetto elettronico - Castelnuovo del Garda, lei in passato aveva in passato chiamato i carabinieri per maltrattamenti domestici: l'uomo, già arrestato ad aprile, aveva il divieto di avvicinamento. corrieredelveneto.corriere.it scrive