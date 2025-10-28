Comune | nuove tariffe più convenienti per lasciare l’auto al parcheggio Famà
A conclusione della fase di monitoraggio per l’avvio del nuovo parcheggio Famà, nei pressi di piazza Michelangelo, tra viale Raffaello Sanzio e via Imperia, il sindaco Enrico Trantino ha disposto una rimodulazione delle tariffe per favorire un maggiore utilizzo dell’area di sosta e incentivare. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
