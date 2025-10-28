Comune di Cava | Senatore si dimette da assessore per le regionali ma Servalli le respinge
Questa mattina l’assessore comunale di Cava de' Tirreni Nunzio Senatore ha formalizzato le sue dimissioni rimettendo le deleghe alla Polizia Municipale, Ambiente ed Igiene Urbana e Tutela AnimaliServalli respinge il passo indietro“L’Assessore Senatore gestisce deleghe importanti – afferma il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
