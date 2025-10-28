Comprare casa a Padova i prezzi crescono più della media nazionale
A livello nazionale il mercato immobiliare mostra un leggero calo, con una media di 1.815 euro al metro quadro e una flessione dell’1,9% su base annua. Padova si distingue per un andamento in controtendenza. Secondo le ultime rilevazioni di Idealistadata, la città veneta è tra i centri in cui i prezzi delle abitazioni hanno registrato i maggiori rialzi nel confronto tra il terzo trimestre 2024 e lo stesso periodo del 2025. Il dato più rilevante arriva dal quartiere Mortise-Brenta, che con un +41% annuo segna il record assoluto a livello nazionale, con un prezzo medio di 1.844 euromq. Un balzo che riflette l’interesse crescente per le aree semicentrali e residenziali, considerate più accessibili rispetto al centro storico ma ancora ben collegate ai principali servizi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
