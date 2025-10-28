Comportamento anomalo della Cometa 3I Atlas | attivato il protocollo di difesa planetaria

La cometa 3I Atlas continua ad attirare l'interesse della comunita scientifica, ma non solo, dal momento che alcune sue caratteristiche inusuali hanno spinto alcuni ricercatori a ipotizzare che possa trattarsi di un oggetto volante non identificato di grandi dimensioni: di certo, al momento, c'è solo che i suoi 45 chilometri di diametro e la natura non prevedibile dei suoi spostamenti hanno spinto per la prima volta nella nostra storia la Nasa ad attivare il protocollo di difesa planetaria. Fin dal momento della sua scoperta, avvenuta lo scorso luglio tramite il sistema di sorveglianza Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (Atlas), gli scienziati sono rimasti spiazzati dalle peculiarità di quella che è stata subito definita come una "cometa". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Comportamento anomalo della Cometa 3I Atlas": attivato il protocollo di difesa planetaria

Argomenti simili trattati di recente

«La cometa 3I/Atlas? Potrebbe essere un'astronave aliena. Andate in vacanza entro il 29 ottobre, poi chissà cosa succederà» - L'oggetto interstellare 3I/Atlas attira curiosità e teorie particolari tra astrofisici e addetti ai lavori. Scrive leggo.it

3I Atlas è una minaccia per la Terra? Tutto ciò che c’è da sapere sull’oggetto spaziale che sta inquietando il mondo - Sale l'attenzione in tutto il mondo sull'oggetto spaziale la cui stessa definizione tra cometa e asteroide è incerta. Si legge su money.it

Perché la difesa planetaria si è attivata per l’anomala cometa 3I/ATLAS: cosa sta succedendo - L'International Asteroid Warning Network (IAWN), il principale organo di difesa planetaria di cui fanno parte anche NASA ed ESA, presto avvierà una campagna ... Come scrive fanpage.it