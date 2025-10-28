Componenti PC | Scopri Ogni Parte del Computer da Windows

Conoscere l'hardware del proprio computer è importante, non solo per sistemisti professionali ma anche per utenti semplici non esperti di computer. Il motivo per cui tengo a sottolineare la necessità di avere queste informazioni sta soprattutto nel fatto che, quando si acquista un PC assemblato o pre-assemblato, dobbiamo subito controllare che i pezzi del computer corrispondano a quelli elencati nella fattura, così da smascherare subito il negoziante o la catena d'informatica che fa il furbo, cambiando i pezzi nuovi con pezzi vecchi e logori. Per fortuna possiamo utilizzare alcuni programmi molto potenti e gratuiti che consentono di estrarre dati e informazioni riguardo la scheda madre, la CPU, ossia il processore, la capacità di memoria RAM, le informazioni di rete, le operazioni pianificate, le applicazioni software installate, la capacità dei dischi e tanto altro. 🔗 Leggi su Navigaweb.net