Completata la palestra - gioiello della Giotti Stuparich | lavori per quasi un milione
Completata la riqualificazione della palestra della scuola Giotti Stuparich di via Rozzol 61, con lavori da oltre 900mila euro. L’assessore alle politiche del patrimonio immobiliare e dello sport Elisa Lodi ha definito il risultato “un gioiello”, e ha parlato di “grande operazione di risanamento. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Lo sport a Fontescodella, per il polo di Macerata è avanti tutta: nuova palestra fitness completata, via all’allestimento... - facebook.com Vai su Facebook
Inaugurata la palestra della scuola Giotto Stuparich - Così l'assessore alle Politiche del Patrimonio Immobiliare e dello Sport, Elisa Lodi, ha presentato alla stampa i risultati dei lavori sulla palestra della scuola Giotti Stuparich di via ... Riporta triestecafe.it
Palestra gioiello al Giordano Bruno. Un investimento da 650mila euro - MELZO I soldi da Città Metropolitana, la struttura tecnico operativa quella del Comune, è quasi terminata la riqualificazione della palestra... Come scrive ilgiorno.it