Compleanno Martins il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 41 anni – FOTO

Inter News 24 Compleanno Martins, il messaggio d'auguri sui social dell'Inter per i 41 anni dell'ex attaccante: l'omaggio del club nerazzurro. Oggi l' Inter festeggia il compleanno di Obafemi Martins. L'ex attaccante nigeriano compie oggi 41 anni e il club meneghino gli ha voluto rendere omaggio con un bellissimo messaggio d'auguri sui propri canali social ufficiali. Oba Oba e le sue capriole?? Buon compleanno, Martins?? https:t.coK1UgtY4nvS — Inter?? (@Inter) October 28, 2025 Su inter.it si legge: « Compie oggi 41 anni "Oba Oba" Martins. Arrivato in nerazzurro nel 2001, Martins ha iniziato il suo percorso in Primavera prima di debuttare in Prima Squadra, entrando rapidamente nei cuori dei tifosi interisti grazie alla sua velocità, alle acrobazie e alla determinazione in campo.

