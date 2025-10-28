Compiti in classe consegnati ai genitori a casa? Sì ma bisogna pagare | la circolare di una preside di Brescia che fa arrabbiare le famiglie
Sta provocando malumori tra i genitori una circolare della preside dell’Istituto comprensivo Brescia Nord 2 che respinge la possibilità, avanzata da alcune famiglie, di ricevere facilmente a casa le verifiche scritte dei propri figli. Per ottenere copia dei compiti, spiega la dirigente Aurora Malandrino nel testo, è necessario presentare una richiesta formale di accesso agli atti, prassi che, in caso di parere favorevole, prevede un contributo economico stabilito dalla legge: da 0,25 centesimi a 1 euro a pagina, a seconda del tipo di documento. La circolare arriva dopo che alcuni genitori avevano chiesto un confronto con la dirigente per comprendere come poter avere le verifiche scritte dei propri figli. 🔗 Leggi su Open.online
