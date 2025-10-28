Compiti in classe consegnati a casa? I genitori devono versare un contributo economico

Today.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I genitori degli studenti possono sì ricevere a casa le verifiche scritte dei propri figli, ma solo dietro il pagamento di un contributo economico. È quanto reso noto da una della preside dell'Istituto comprensivo di Brescia, spiegando che per ottenere i documenti è necessario presentare una. 🔗 Leggi su Today.it

