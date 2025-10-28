Competenze digitali | i corsi Digital Skills di ABF
A partire da novembre 2025, presso le sedi ABF di Curno, Albino e Trescore Balneario verranno avviati i corsi di Digital Skills, rivolti a chi desidera approfondire o acquisire per la prima volta competenze informatiche, con la possibilità di seguire l’intero programma o selezionare solo i moduli più rilevanti per il proprio interesse. La struttura modulare del corso, suddivisa in cinque argomenti distinti, consente ai partecipanti di costruire un percorso formativo personalizzato, in base alle esigenze professionali o personali. È possibile iscriversi a ciascun modulo singolarmente, oppure optare per l’intero pacchetto, che prevede uno sconto del 10% da utilizzare su un secondo corso ABF entro marzo 2027. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#sceltipervoi: Bando “Onlife+” ? Scadenza: 18.12.2025 ore 11:00 Il Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale vuole rafforzare le competenze digitali dei giovani NEET (15-34 anni) per favorirne l’inserimento e la permanenza nel mondo del lavoro. - facebook.com Vai su Facebook
Oggi il Presidente @R_Ricci_INVALSI a@FieraDidactaITA edizione Trentino interviene sul tema “Costruire competenze digitali: sfide e opportunità tra $INVALSI e IA” Qui il programma: fieradidacta.indire.it/it/programma-d…@IndireSocial - X Vai su X
A Novara i nuovi corsi gratuiti per rafforzare le competenze digitali del Terzo settore - Quattro incontri alla Fondazione Novara Sviluppo nell’ambito del progetto Digital Regional Network ... lavocedinovara.com scrive
L'Academy Apulia Digital cerca talenti digitali: corsi gratuiti per formare esperti richiesti dalle aziende - A Foggia e a Carpino al via i corsi gratuiti dell’ITS Academy Apulia Digital per formare gli esperti più richiesti dalle aziende ... foggiatoday.it scrive
Cuneo, al via un corso gratuito sulle competenze digitali per gli ETS - FabLab Cuneo organizza quattro incontri pratici per responsabili, operatori e volontari del Terzo Settore: dalla gestione sicura dei dati all’IA generativa ... Come scrive cuneodice.it