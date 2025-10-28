Compensi tutor e orientatori 2024 25 | ritardi nel pagamento La Flc Cgil denuncia | Il Ministero sblocchi invio dei fondi per pagare le attività

La FLC CGIL ha sollecitato il Ministero dell'Istruzione e del Merito per accelerare l'invio alle scuole delle risorse destinate ai compensi dei docenti che hanno svolto l'incarico di tutor ed orientatore nell'anno scolastico 202425. L'articolo Compensi tutor e orientatori 202425: ritardi nel pagamento. La Flc Cgil denuncia: “Il Ministero sblocchi invio dei fondi per pagare le attività” . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

