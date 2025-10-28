Como anziano in carrozzina muore investito dal portiere dell’Inter Martinez
(Adnkronos) – Dramma questa mattina a Fenegrò, in provincia di Como. Poco prima delle 9.45, in via Bergamo, un uomo di 82 anni che si muoveva a bordo di una carrozzina elettrica — descritta dai presenti come una “motoretta a quattro ruote” — è stato investito da un’auto in transito. Al volante c’era il secondo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
